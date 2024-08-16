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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 07:03 Güncelleme: 16.08.2024 - 07:03
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Yangına 200 itfaiye personeli ve 72 araçla müdahale ediliyor.

        Söndürme çalışmalarına, ilçe belediyeleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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