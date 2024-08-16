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        Gaziantep'te izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:18
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        Gaziantep'te izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı'nda devriye yaptıkları sırada izinsiz kazı yapan kişilere rastladı. Ekipler bölgeye düzenlediği operasyonda, izinsiz kazı yapan A.C, R.T, M.E.C. ve M.C'yi suçüstü yakaladı.

        Olay yerinde, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 6 tabanca fişeği, kazıda kullanılan 3 kürek, 3 çekiç, 3 beton delme çivisi, 1 kazma, 60 metre kablo ve aydınlatma lambası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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