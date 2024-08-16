Araban'da kavun hasadı başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçiler kavun hasadına başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli tarım merkezleri arasında olan Araban Ovası'nda hasat sevinci yaşanıyor.

Sarımsak, buğday ve arpa hasadının ardından çekirdekten ekimi yapılan kavun hasadında çiftçiler, hummalı şekilde çalışıyor.

Çiftçi Yusuf Karataş, gazetecilere, Araban Ovası'nda bu yıl sarımsak, buğday ve arpa hasadından sonra kavun hasadına başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 30 dönüm alanda yaptıkları ekimden 4 ton verim beklediklerini ifade eden Karataş, "Arabanlı çiftçiler olarak ikinci ürün kavunun veriminden memnunuz. Arazimde daha önce sarımsak ekiliydi. Sarımsak hasadından sonra yerine çekirdekten kavun diktim. İnşallah fiyatında da memnun kalırız." ifadelerini kullandı.