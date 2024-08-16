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        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 21:19 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:19
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        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Gaziantep temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 90 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular taktik çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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