Gaziantep FK, yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Gaziantep FK, bu sezon ise ligin 2. haftasında ağırlayacağı Samsunspor'u yenip puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.

Ligde geçen sezon Samsunspor ile 2 kez karşılaşan kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmalardan birinde galip gelirken bir karşılaşmadan da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Samsunspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

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