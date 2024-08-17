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        Gaziantep FK, yarın Samsunspor'u ağırlayacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 09:08 Güncelleme: 17.08.2024 - 09:08
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        Gaziantep FK, yarın Samsunspor'u ağırlayacak
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek.

        Kalyon Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Emre Kargın yönetecek.

        Bu sezon lige galibiyetle başlayan Gaziantep temsilcisi, Samsunspor karşılaşmasında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

        - Samsunspor ile 3. randevu

        Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Samsunspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

        Ligde geçen sezon Samsunspor ile 2 kez karşılaşan kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmalardan birinde galip gelirken bir karşılaşmadan da sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Gaziantep FK, bu sezon ise ligin 2. haftasında ağırlayacağı Samsunspor'u yenip puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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