Gaziantep FK, yarın Samsunspor'u ağırlayacak
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek.
Kalyon Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Emre Kargın yönetecek.
Bu sezon lige galibiyetle başlayan Gaziantep temsilcisi, Samsunspor karşılaşmasında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.
- Samsunspor ile 3. randevu
Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Samsunspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek.
Ligde geçen sezon Samsunspor ile 2 kez karşılaşan kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmalardan birinde galip gelirken bir karşılaşmadan da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Gaziantep FK, bu sezon ise ligin 2. haftasında ağırlayacağı Samsunspor'u yenip puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.
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