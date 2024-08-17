Gaziantep'te sahte deterjan üreten şüpheli yakalandı

Bunun üzerine V.F'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Şehitkamil ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır sahte deterjan üretildiği tespit edildi.

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