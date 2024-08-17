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        Gaziantep'te sahte deterjan üreten şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde sahte deterjan ürettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 10:26 Güncelleme: 17.08.2024 - 10:26
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        Gaziantep'te sahte deterjan üreten şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde sahte deterjan ürettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Şehitkamil ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır sahte deterjan üretildiği tespit edildi.

        Bunun üzerine V.F'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda 9 kilo 450 gram satışa hazır sahte markalı deterjan, 2 bin 350 çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.

        Gözaltına alınan V.F'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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