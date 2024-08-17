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        Gaziantep'teki stadın ismi "Gaziantep Büyükşehir" oldu

        Gaziantep'te Süper Lig maçlarının oynandığı stadın ismi "Gaziantep Büyükşehir Stadı" oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 17:12 Güncelleme: 17.08.2024 - 17:12
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        Gaziantep'teki stadın ismi "Gaziantep Büyükşehir" oldu
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        Gaziantep'te Süper Lig maçlarının oynandığı stadın ismi "Gaziantep Büyükşehir Stadı" oldu.

        Gaziantep Futbol Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makamında düzenlenen toplantıya kulüp başkanı Memik Yılmaz, yöneticiler Halil Uğur, İskender Kaplan ve teknik direktörü Selçuk İnan katıldı.

        Kentte spor altyapısına yaptığı yatırımlarla "Spor şehri Gaziantep" hedefi için çalışan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşmayla birlikte stadın yeni ismi "Gaziantep Büyükşehir Stadı" olarak belirlendi.

        Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Sayın Başkanımız Fatma Şahin başta olmak üzere, şehrimizin kıymetli protokolüne gönülden teşekkür eder, anlaşmanın şehrimiz ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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