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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Gaziantep'te konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, hedeflerinin büyük, güçlü, vatandaşının yaşam standardını yükseltmiş ve insanlığa umut olmuş bir Türkiye olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 17:15 Güncelleme: 17.08.2024 - 17:15
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Gaziantep'te konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, hedeflerinin büyük, güçlü, vatandaşının yaşam standardını yükseltmiş ve insanlığa umut olmuş bir Türkiye olduğunu söyledi.

        Karaaslan, Onat Kutlar Konferans Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        AK Parti'nin birçok başarıyı gerçekleştirdiğini ifade eden Karaaslan, "Ay yıldızlı şanlı bayrağı, şehitlerimizden emanet aldığımız vatan topraklarını ileriye en güçlü şekilde taşıyacak bütün uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bizim bir derdimiz var, Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bizim bu ülke için bir hayalimiz var. Hayalimizde çok aşamalar kaydettik. 23 yılda, 100 yıllarca yapılamayacakları yaptık. Kendimize haksızlık etmeyelim, çok büyük işler başardık. Bugün o işlerin üzerine koymak, yine yalnızca kendisiyle yarışan, kendisini aşmaya çalışan bir anlayışla birlikte geleceğe yürümek zorundayız." diye konuştu.

        Parti üyelerine seslenen Karaaslan, "Bizim hedefimiz belli, büyük ve güçlü Türkiye, vatandaşının yaşam standardını yükseltmiş ama insanlığa da umut olan bir Türkiye. Dünyanın neresinde bir mazlum elini semaya kaldırdığında duası içinde bu ülke ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan varsa hedefimizden hiç şaşmayalım. Düne göre bugün daha güçlü olmak, daha güçlü kalmak için gecemizi gündüzümüze katalım çünkü biz AK Parti'yiz, adaletin ve kalkınmanın adresiyiz. Ve bu ülkenin dün ve bugün olduğu gibi geleceğin partisi olarak umuduyuz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise demokrasisi, özgürlüğü, adalet mücadelesini ve yine ekonomik anlamda hayat pahalılığı konusundaki soruları çözecek Türkiye'deki tek siyasi hareketin AK Parti olduğunu söyledi.

        Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geleceğe emin adımlarla hep birlikte yürüyeceklerini kaydeden Gül, "Hangi sıkıntılar olduğunun farkındayız. Milletimizin seçimde verdiği ödevi yerine getirmek zorundayız. Çünkü AK Parti milletin kurduğu partidir. Daha fazla milletimiz ile gönül gönüle olacağız. Milletimiz ne istiyorsa onu yapacağız. Eksiklik bizdendir, milletimiz ne karar verdiyse 'baş göz üstüne' diyerek eksiğimizi düzelterek telafi ederek yolumuza devam edeceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Dünyada tek bir güçlü ses Türkiye'den çıkıyor"

        Türkiye'de Gazze meselesi başta olmak üzere insanlığın önünde bir imtihan kağıdının bulunduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

        "Gazze'de 7 Ekim'den beri 40 binin üzerinde çocuk, kadın, genç, yaşlı hayatını kaybetti. Camiler, kiliseler, okullar bombalandı. Dünyadan hiçbir ses çıkmıyor. Dünyada tek bir güçlü ses Türkiye'den çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çıkıyor. Ama şunu herkes bilsin ki onlar Recep Tayyip Erdoğan'ı çok iyi biliyorlar, Türkiye'yi çok iyi biliyorlar. Kudüs'ü fetheden Hazreti Ömer'i Selahaddin Eyyubi'yi çok iyi tanıyorlar, bu milleti çok iyi tanıyorlar. Allah'ın izniyle Gazze ve Kudüs özgür olacak. Filistin bağımsız devleti Allah'ın izniyle kurulacak. Bunu de hep beraber göreceğiz. İşte o yüzden siyasi mücadelemiz çok anlamlı."

        Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri, İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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