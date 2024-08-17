Gaziantep'te çarptığı duvarın çökmesiyle tırda sıkışan sürücü öldü
Gaziantep'te tır şoförü, çarptığı duvarın yıkılması sonucu sıkıştığı araçta hayatını kaybetti.
Gaziantep'te tır şoförü, çarptığı duvarın yıkılması sonucu sıkıştığı araçta hayatını kaybetti.
5’nci Organize Sanayi Bölgesi'nde Mustafa Kurt (47) yönetimindeki damperi açık tır, gıda fabrikasında manevra yaptığı sırada duvara çarptı.
Duvarın yıkılmasıyla Kurt, araçta sıkıştı. Bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kurt'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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