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        Gaziantep'te sağanak etkili oldu

        Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 19:35 Güncelleme: 17.08.2024 - 19:35
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        Gaziantep'te sağanak etkili oldu
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        Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Bugün hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü.

        Polis ekipleri, sağanak nedeniyle kavşaklarda önlem alırken, bazı cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Bazı vatandaşlar ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

        Kent merkezindeki Kavaklık Parkı'ndan geçen Alleben Deresi'nin yükseldiği gözlendi.

        Vatandaşlar, Kavaklık Parkı yakınında su birikintisi oluşan alanlardaki araçlarını başka yerlere çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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