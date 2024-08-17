Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Bazı vatandaşlar ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

Polis ekipleri, sağanak nedeniyle kavşaklarda önlem alırken, bazı cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

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