Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı yakalandı
Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 zanlı yakalandı.
Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Narkotik, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve kasten adam öldürme gibi suçlardan aranan zanlılar Nurdağı, Nizip, İslahiye, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde yapılan operasyonlarda yakalandı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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