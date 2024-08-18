Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te hakkında 42 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te hakkında 42 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Şahinbey ilçesinde yapılan operasyonda, 16 ayrı suçtan hakkında 42 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan A.M. gözaltına alındı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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