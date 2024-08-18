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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 42 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 16:52 Güncelleme: 18.08.2024 - 16:52
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te hakkında 42 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Şahinbey ilçesinde yapılan operasyonda, 16 ayrı suçtan hakkında 42 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan A.M. gözaltına alındı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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