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        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te çiftçilerle buluştu

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'te fıstık üreticileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 17:10 Güncelleme: 18.08.2024 - 17:10
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        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te çiftçilerle buluştu
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        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'te fıstık üreticileriyle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak ile AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Fedaioğlu, Barak Ovası'nda fıstık hasadına katıldı.

        Gül, üreticilerin yanında fıstığın bereketini hep beraber yaşadıklarını, mazot ve gübre desteğiyle her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarımda verdiği teşviklerle her zaman çiftçinin yanında olduğunu ve her türlü politikayı sürdürdüğünü aktaran Gül, şunları kaydetti:

        "Milletvekillerimizle yine üreticinin, çiftçinin tarımsal sulamayla ilgili sorunlarının çözümü için gayretlerimizi sürdüreceğiz. İlgili kurumlarla defalarca görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Hep takipçisi olduk. Baraklı hemşerilerimiz şunu bilsin, Barak'ın sulaması ile ilgili konu bizim meselemiz. Bu konunun çözülmesi için bütün milletvekili arkadaşlarımızın hükümetimizin gündeminde. Barak’ın sulama meselesinin çözümü amacıyla atılan adımların devam ettirilmesi ve kalan meselelerin çözülmesi için hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çiftçilerden gelen taleplerle ilgili hızlıca çalışmalara başladıklarını belirtti.

        Çiftçilere mazot desteği gibi birçok destek verdiklerini aktaran Şahin, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi olarak hemen çalışmaya başladık. En önemli kısım boz kavlak fıstığın alınmasıydı. Alırken Tarım Kredi Kooperatifi ile beraber alıyoruz. Milletvekillerimizin gayretiyle yapılan lisanslı depoculuk var. Bu depolarda depolanacak şekilde şu anda köylünün elindeki fıstığı alacak ve piyasayı, çiftçiyi rahatlatacak şekilde bir çalışma başlattık." ifadelerini kullandı.

        Barak Ovası'nın sulanması için raporu hazırladıklarını dile getiren Şahin, bir hafta sonra müjdeyi vereceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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