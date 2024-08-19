Gaziantep FK- Samsunspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Çok iyi performans sergiledik ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz." dedi.

Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsun'a 3 puan alarak dönmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Maçta genel itibarıyla iyi performans gösterdiklerini aktaran Reis, şöyle konuştu:

"Almış olduğumuz galibiyetten dolayı mutluyum. Uzun bir aradan sonra deplasmandan galibiyetle ayrılmak güzel. İlk 20 dakikada çok iyi performans gösteremedik. Su molasından sonra takımdaki arkadaşlara ne yapmaları gerektiğini aktardım. İlk yarıda bazı pozisyonlara girdik. İkinci yarı iyi oynadık. Çok iyi performans sergiledik ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Her maç birbirinden farklı. Beşiktaş'a karşı oynadığımızda topa sahip olan taraf bizdik ama gol atmayı unuttuk. Daha fazla nasıl gol atabiliriz bunu çalışıyoruz. Bu maçta erken gol atmak bizi rahatlatsa da 2. golü atmalıydık."