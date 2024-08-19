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        Gaziantep FK-Samsunspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Samsunspor'a 1-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, "İlk bölümden sonra ofansif açıdan çok fazla istediğimizi sahaya yansıtamadık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 00:41 Güncelleme: 19.08.2024 - 00:41
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        Gaziantep FK-Samsunspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Samsunspor'a 1-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, "İlk bölümden sonra ofansif açıdan çok fazla istediğimizi sahaya yansıtamadık." dedi.

        İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta istedikleri pozisyonları yakalayamadıklarını söyledi.

        Çalışmalara daha güçlü devam edeceklerini aktaran İnan, şöyle konuştu:

        "İlk 25-30 dakika istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Birkaç tane pozisyonumuz var. İlk bölümden sonra ofansif açıdan çok fazla istediğimizi sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda birkaç pozisyona girdik ve nihayetinde istediğimiz pozisyonları yakalayamadık. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Geçen seneden aynı takım ve fiziksel gücü de yüksek. Elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışıyoruz. Skor ve sonuç bütün Gaziantepliler gibi beni de üzdü."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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