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        Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı

        Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 09:54 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:09
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        Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı
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        Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak akaryakıt üretimi ve ticaretine ilişkin teknik takip yapıldı.

        Bu kapsamda İslahiye ilçesinde, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinden akaryakıt ürettiği belirlenen G.G, C.G, Y.G. ve Ş.G'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 10 bin litre kaçak akaryakıt, 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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