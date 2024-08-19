Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı.

Bu kapsamda İslahiye ilçesinde, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinden akaryakıt ürettiği belirlenen G.G, C.G, Y.G. ve Ş.G'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak akaryakıt üretimi ve ticaretine ilişkin teknik takip yapıldı.

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