Gaziantep'te parklar denetlendi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından parklarda denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanması ve olası suçların önlenmesi amacıyla kentin çeşitli bölgelerindeki parklarda denetim yapıldı.

Son bir haftada yapılan denetimlerde 5 bin 698 şahıs sorgulandı, 1 aranan şahıs ve 2 ruhsatsız tabanca yakalandı.

Denetimlerde çeşitli ihlallerden dolayı 777 motosiklete toplam 2 milyon 472 bin 833 lirada cezai işlem uygulandı.