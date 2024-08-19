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        Gaziantep'te fıstık çalan 3 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te fıstık çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:59 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:41
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        Gaziantep'te fıstık çalan 3 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te fıstık çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından fıstık hırsızlığının önlenmesi amacıyla devriye ve denetim faaliyetleri başlatıldı.

        Denetimlerde Oğuzeli ilçesinde 2 bahçeden toplamda 200 kilogram fıstık çaldıkları belirlenen A.K, M.K, ve E.Y. suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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