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        Gaziantep'te 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        –Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 22:17 Güncelleme: 19.08.2024 - 22:17
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        Gaziantep'te 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        –Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        G.A'nın kullandığı 27 MD 4294 plakalı motosiklet, Küçük Sanayi Kavşağı'nda devrildi.

        Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        İslahiye-Nurdağı kara yolunda da B.S idaresindeki 27 AJP 124 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

        Kazada aracın sürücüsü ile yanında bulunan N.T, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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