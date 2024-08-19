Gaziantep'te 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı
–Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
–Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
G.A'nın kullandığı 27 MD 4294 plakalı motosiklet, Küçük Sanayi Kavşağı'nda devrildi.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
İslahiye-Nurdağı kara yolunda da B.S idaresindeki 27 AJP 124 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.
Kazada aracın sürücüsü ile yanında bulunan N.T, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü.
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