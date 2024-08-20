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        Gaziantep'te düğünde havaya ateş açan 4 şüpheliye gözaltı

        Gaziantep'te düğünde havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:53 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:53
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        Gaziantep'te düğünde havaya ateş açan 4 şüpheliye gözaltı
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        Gaziantep'te düğünde havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Havaya ateş açtığı belirlenen 4 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Aramalarda, 4 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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