Gaziantep'te düğünde havaya ateş açan 4 şüpheliye gözaltı
Gaziantep'te düğünde havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düğünde havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Havaya ateş açtığı belirlenen 4 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Aramalarda, 4 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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