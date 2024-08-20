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        Diş hekimliğinde dijital dönüşüm hastalara konforlu tedavi sunuyor

        YUSUF ORAK - Diş hekimliğinde kullanılan dijital sistemler ve 3 boyutlu yazıcılar, teşhis ve tedavi süreçlerini hızlandırarak hem sağlık çalışanlarına hem de hastalara büyük kolaylık sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:53 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:03
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        Diş hekimliğinde dijital dönüşüm hastalara konforlu tedavi sunuyor
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        YUSUF ORAK - Diş hekimliğinde kullanılan dijital sistemler ve 3 boyutlu yazıcılar, teşhis ve tedavi süreçlerini hızlandırarak hem sağlık çalışanlarına hem de hastalara büyük kolaylık sunuyor.

        Sağlık alanında hızla gelişen dijital dönüşüm, diş hekimliğinde de önemli değişikliklere yol açıyor.

        Özellikle dijital görüntüleme sistemleri, ağız içi tarayıcılar ve 3 boyutlu yazıcılar, diş hekimliğinde öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor.

        Dijital görüntüleme, daha az radyasyonla yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlarken, ağız içi tarayıcılar hastaların konforunu artırarak ölçülerin dakikalar içinde alınmasına olanak tanıyor. Bu sayede, restoratif ve protez materyaller aynı gün içinde üretilebiliyor.

        Ayrıca dijital sistemler, hasta kayıtlarının dijital ortamda saklanmasını sağlayarak, arşivleme ve laboratuvar süreçlerini hızlandırıyor. Böylece tedavi süreçleri daha verimli hale geliyor.

        - "Teknolojileri yaygın bir şekilde kullanıyoruz"

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Aydın, AA muhabirine, diş hekimliğinde dijital teknolojilerin kullanımının giderek yaygınlaştığını söyledi.

        Aydın, 3 boyutlu yazıcı ve dijital sistemlerin günümüzde artık birçok alanda kullanılmaya başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

        "Diş hekimliği pratiğinde de özellikle son yıllarda bu teknolojiler ve uygulamalar geniş yer buldu. Fakülte olarak bu teknolojileri yaygın bir şekilde kullanıyoruz. Ağız ölçüsünü, tarayıcılarla geleneksel yöntemlere kıyasla dijital sistemlerle alıyoruz. Böylece hastanın ağız içi modeli yerine dijital bir görüntü elde ediyoruz. Aynı görüntü üzerinden elde ettiğimiz dijital modele, protetik ve restoratif uygulamalarımızı 3 boyutlu yazıcı ve kazıyıcı sistemlerle yaparak, hastaların ekipmanlarını aynı gün içerisinde teslim etme imkanı buluyoruz."

        - "Gider, geleneksel yöntemlere göre daha düşük"

        Prof. Dr. Aydın, dijital sistemlerin uzun vadede maliyetleri düşürdüğüne dikkati çekerek, "Bu cihazlar başlangıçta pahalı olabilir ancak sarf giderleri geleneksel yöntemlere göre daha düşük. Bu da sistemlerin birkaç yıl içinde kendini finanse etmesini sağlıyor. Ayrıca, bazı tedavileri dışarıdan hizmet alarak yapıyorken, bu teknolojiler sayesinde kendi bünyemizde üretiyor ve dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz." diye konuştu.

        - "Hasta konforunu bozmadan kayıt alabiliyoruz"

        GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Güzin Bilgin Büyüknacar ise dijitalleşmenin hasta konforunu artırdığını ve süreçleri hızlandırdığını belirtti.

        Büyüknacar, konvansiyonel ölçü alma yöntemlerinde hastalarda bulantı refleksi oluşabildiğini anlatarak, "Ancak dijital ağız içi tarayıcılarla dakikalar içinde hasta konforunu bozmadan kayıt alabiliyoruz. Ayrıca, dijitalleşme sayesinde tedavi planlamalarımızı bilgisayar veya telefon üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Bunun yanı sıra, dijital kayıt sistemiyle arşiv odalarına gerek kalmadan, dosyalarımızı güvenle sanal ortamda saklıyoruz." dedi.

        Dijital sistemlerin yaygınlaşmasıyla diş hekimliğinde kullanılan tedavi yöntemlerinin hem hızlandığını hem de daha bilimsel ve pratik bir hale geldiğini aktaran Büyüknacar, "Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bu teknolojileri günlük pratiğinde kullanarak, hastalarına daha kısa sürede tedavi imkanı sunarken, aynı zamanda dijitalleşen kayıt ve arşivleme süreçleriyle depolama alanında da önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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