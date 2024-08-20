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        Gaziantep FK, maçsız geçecek 2 haftayı iyi değerlendirmek istiyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ertelenen Galatasaray maçı ile 4. haftayı bay geçmesi dolayısıyla oluşacak süreyi iyi değerlendirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:44 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:44
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        Gaziantep FK, maçsız geçecek 2 haftayı iyi değerlendirmek istiyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ertelenen Galatasaray maçı ile 4. haftayı bay geçmesi dolayısıyla oluşacak süreyi iyi değerlendirmek istiyor.

        Güneydoğu temsilcisi, 6. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna deplasmanda Sipay Bodrum FK galibiyetiyle başladı. Ligin 2. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla taraftarı önünde sahaya çıkan kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

        Evinde aldığı mağlubiyetle taraftarını üzen Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'deki 3. haftada oynanacak olan Galatasaray maçının ertelenmesi ve 4. haftayı bay geçmesi dolayısıyla oluşacak süreyi iyi değerlendirmek istiyor.

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, AA muhabirine, şu ana kadar 13 transfer yaparak neredeyse yeni bir takım kurduklarını söyledi.

        Oyuncuların adaptasyon sürecini tamamlaması için önlerindeki süreyi iyi değerlendireceklerini aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

        "Lige iyi başladık ancak evimizde oynadığımız karşılaşmada oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Erteleme maçı ve bay geçeceğimiz haftadaki sürede iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Taraftarımızın gönlü müsterih olsun. Onlara daha iyi futbol izletmek istiyoruz. Kendilerinin de desteğini biliyoruz ve sürdürmelerini istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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