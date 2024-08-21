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        Depremden etkilenen Nurdağı'nda yapılan acil durum hastanesi hizmet vermeye başladı

        ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde çelik konstrüksiyondan yapılan iki devlet hastanesi hasta kabulüne başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:21 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:21
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        Depremden etkilenen Nurdağı'nda yapılan acil durum hastanesi hizmet vermeye başladı
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        ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde çelik konstrüksiyondan yapılan iki devlet hastanesi hasta kabulüne başladı.

        Depremde ağır hasar alan Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin yıkımı sonrası aynı bölgeye çelik konstrüksiyon olarak temelleri atılan yeni hastane inşaatları 8 ay sonra tamamlandı.

        Nurdağı'nda 15 bin 995 metrekare alanda 73 yatak, Oğuzeli'nde ise 13 bin 184 metrekare alanda 90 yatak kapasiteli acil durum hastaneleri hizmete başladı.

        Hastanelerde daha önce bulunmayan yoğun bakım servisi, yataklı palyatif bakım servisi, sancı doğum lohusa (SDL) yatağı, ameliyathane odası, diyaliz cihazı ve panoramik röntgen cihazları da kazandırıldı.

        - Yatak kapasiteleri artırıldı

        İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, AA muhabirine, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerine yapılan hastanelerin hem donanımlarının hem de kapasitelerinin artırıldığını, Nurdağı'nda yatak kapasitesinin 20'den 73'e, Oğuzeli'nde ise 25'ten 90'a çıkarıldığını söyledi.

        Devletin insanı önceleyen yaklaşım tarzıyla diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da yaraları hızlı bir şekilde sarmak üzere hareket ettiğini dile getiren Şahin, "8 ay gibi kısa sürede çelik konstrüksiyon olarak 2 katlı inşa edildi. Öncekine göre kapasite, donanım ve insan kaynağı olarak iki katına yakın bir artışla hastanemizi hizmete aldık. Tüm cihazlarıyla yeni hastaneye ilçelerimiz kavuştu." dedi.

        Şahin, her iki ilçedeki hastaneler için yatak kapasitesinin 16'sının sadece yoğun bakım olarak planlandığını aktararak, her bir hastanede konforlu doğum odalarının olduğunu, her ikisi içinde tomografi cihazı planlandığını, diş tedavisiyle ilgili cihazların da bulunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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