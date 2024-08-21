Gaziantep'te bozuk gıda operasyonu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki bir depoda, pul ve toz biber yapımında kullanılmak üzere saklandığı belirlenen 60 ton domates ve 15 ton havuç posası ele geçirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir işletmenin deposunda arama yaptı.

Ekipler, depoda pul ve toz biber yapımında kullanılmak üzere saklandığı ve bozuk olduğu belirlenen 60 ton domates ve 15 ton havuç posası buldu.

Ele geçirilen ürünler imha edildi, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.