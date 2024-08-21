Gaziantep'te depremin ardından ara verilen Zincirli Höyük kazı çalışmaları yeniden başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Geç Hitit döneminin başkenti olarak bilinen Zincirli Höyük'teki kazılarda 14. etap çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ABD Chicago Üniversitesince Geç Hitit döneminin başkenti olarak bilinen Zincirli Höyük'te 2006'da başlatılan ve 2021'de 13. etabı yapılan kazılar, 6 Şubat 2023'teki depremin ardından bu yıl kaldığı yerden devam edecek.

Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. David Schloen başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, ABD, Almanya, İtalya ve Türkiye'deki bazı üniversitelerden 15 uzman arkeolog ve 10 işçi yer alıyor.