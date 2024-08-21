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        Gaziantep'te depremin ardından ara verilen Zincirli Höyük kazı çalışmaları yeniden başladı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Geç Hitit döneminin başkenti olarak bilinen Zincirli Höyük'teki kazılarda 14. etap çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:58 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:11
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        Gaziantep'te depremin ardından ara verilen Zincirli Höyük kazı çalışmaları yeniden başladı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Geç Hitit döneminin başkenti olarak bilinen Zincirli Höyük'teki kazılarda 14. etap çalışmaları başladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ABD Chicago Üniversitesince Geç Hitit döneminin başkenti olarak bilinen Zincirli Höyük'te 2006'da başlatılan ve 2021'de 13. etabı yapılan kazılar, 6 Şubat 2023'teki depremin ardından bu yıl kaldığı yerden devam edecek.

        Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. David Schloen başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, ABD, Almanya, İtalya ve Türkiye'deki bazı üniversitelerden 15 uzman arkeolog ve 10 işçi yer alıyor.

        Zincirli Höyük Alan Sorumlusu Arkeolog Bilgehan Usta, gazetecilere, bu yıl gelecek yılın kazıları için strateji belirlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

        Depremlerin ardından bölgeyi ziyaret ettiklerini aktaran Usta, "Yaptığımız incelemede arkeolojik katmanların zarar görmediğini tespit ettik. Bu sene biraz buruk başladık çalışmalara çünkü bizimle çalışan ekip arkadaşlarının bir kısmı vefat etti bir kısmının ise evleri yıkıldı. O yüzden üzgünüz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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