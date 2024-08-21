Gaziantep'te "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı.

Ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu hakkında "kasten öldürme" suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan zanlıyı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, suçluların adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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