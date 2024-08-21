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        AK Parti Milletvekili Şahin, İslahiye'de çiftçilerle buluştu

        AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 20:34 Güncelleme: 21.08.2024 - 20:35
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        AK Parti Milletvekili Şahin, İslahiye'de çiftçilerle buluştu
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        AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

        Şahin, beraberindeki İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ile ilçeye bağlı kırsal Yelliburun Mahallesi'ni ziyaret etti.

        İlçede önemli bir geçim kaynağı olan biberin ekildiği tarlalara giden Şahin, çiftçilerle sohbet etti.

        Şahin, burada yaptığı açıklamada, çiftçilerin yanında olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "İslahiye biberinin hem rengi hem aroması diğer biberlerden farklı. Biberimizi ve çiftçilerimizi korumak adına, Tarım müdürlüğümüzle, ziraat odamızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk aşamada tarım kredi kooperatifi genel müdürümüzle görüşerek büyük bir oranda biber alımı başlatacağız. Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında artık İslahiye biberleri satılacak."

        Biberi suyla buluşturmayla ilgili "Kılavuzlu Sulama Projesi"nin devam ettiğini ifade eden Şahin "Kılavuzlu 3"ün yüzde 13'ü, "Kılavuzlu 2"nin yüzde 50'lik kısmı tamamlandı. Önümzüdeki eylül ayında sulamada test aşamasına geçilecek. Bölgemizi suyla buluşturduğumuzda hem rekoltemizi hem ürün kalitemizi de arttırmış olacağız." dedi.

        Şahin, arıca salça yapımında hile karıştıranlara ve üreticileri istismar edenlere yönelik operasyonlar düzenlendiğini ekledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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