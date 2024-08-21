AK Parti Milletvekili Şahin, İslahiye'de çiftçilerle buluştu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

Şahin, beraberindeki İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ile ilçeye bağlı kırsal Yelliburun Mahallesi'ni ziyaret etti.

İlçede önemli bir geçim kaynağı olan biberin ekildiği tarlalara giden Şahin, çiftçilerle sohbet etti.

Şahin, burada yaptığı açıklamada, çiftçilerin yanında olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İslahiye biberinin hem rengi hem aroması diğer biberlerden farklı. Biberimizi ve çiftçilerimizi korumak adına, Tarım müdürlüğümüzle, ziraat odamızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk aşamada tarım kredi kooperatifi genel müdürümüzle görüşerek büyük bir oranda biber alımı başlatacağız. Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında artık İslahiye biberleri satılacak."