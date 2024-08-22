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        Gaziantep'te yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 09:50 Güncelleme: 22.08.2024 - 09:50
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        Gaziantep'te yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, düzensiz göçmenlerin Gaziantep'ten başka bir kente götürüleceği bilgisine ulaşan jandarma, Nurdağı ilçesindeki uygulama noktasındaki aracı durdurdu.

        Araçtaki şüpheliler F.G. ile M.M, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Araçta yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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