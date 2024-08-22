Gaziantep'te yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, düzensiz göçmenlerin Gaziantep'ten başka bir kente götürüleceği bilgisine ulaşan jandarma, Nurdağı ilçesindeki uygulama noktasındaki aracı durdurdu.
Araçtaki şüpheliler F.G. ile M.M, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Araçta yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
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