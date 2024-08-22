Gaziantep'te yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Araçta yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Araçtaki şüpheliler F.G. ile M.M, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Bu kapsamda, düzensiz göçmenlerin Gaziantep'ten başka bir kente götürüleceği bilgisine ulaşan jandarma, Nurdağı ilçesindeki uygulama noktasındaki aracı durdurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.