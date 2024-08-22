Nizip'te traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Nizip Belediyesi, traktör kazalarının önüne geçmek amacıyla Nizip-Karkamış yolunda reflektör dağıtımı gerçekleştirdi.

Uygulama noktasında gerçekleşen programda, sürücülere reflektörün önemini anlatan ekipler, traktör ve kamyonetlere reflektör taktılar.

Belediye Başkanı Ali Doğan, gazetecilere, reflektörlerin gece görünürlüğü açısından önem arz ettiğini söyledi.

Trafik kurallarının herkes için önemli olduğunu hatırlatan Doğan, şunları kaydetti:

"İlçemizde fıstık hasadı devam ediyor. Bütün üreticilerimize bereketli, hayırlı bir sezon diliyorum. Bilindiği üzere özellikle sezon boyunca çiftçilerimiz hasat ettiği ürünlerin büyük bir kısmını traktörlerle taşıyorlar, bundan dolayı ne yazık ki istemediğimiz trafik kazaları da meydana gelebiliyor. Alacağımız basit tedbirlerle bu kazaların, can kayıplarının önüne geçebiliriz. Bu yüzden de çalışmayı hayata geçirdik."