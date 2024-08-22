Evlerine yorgun mermi düşen muhtardan "silah kullanmayın" çağrısı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, oturdukları evin bahçesine yorgun mermi düşen aile tedirginliğini dile getirerek, silah kullanılmaması için çağrıda bulundu.

Sulumağara Mahallesinde yaşayan ve muhtar Şehmus Özer'e ait evin bahçesine yorgun mermi isabet aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özer, gazetecilere, ailecek oturdukları sırada merminin çevrelerine düştüğünü belirterek, çok korktuklarını söyledi.

Can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı için kendilerini çok şanslı gördüklerini anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Olay sırasında yakınlarda bir düğün vardı. Merminin de orada ateşlenen silahtan çıktığını düşünüyoruz. O yüzden mutluluğu paylaşmak adına havaya ateş açanlara sesleniyorum, lütfen bunu yapmayın. O mermi bize de isabet edebilirdi. Düğünde sıkmak için harcadığınız mermi parasını, yeni evlenen çiftlere verin, bir ihtiyaçları görülsün. Hem de kimsenin malını, canını riske atmayın."