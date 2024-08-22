Bakan Tekin Gaziantep'te temaslarda bulunuyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti.
Bakan Tekin, Kilis'teki programlarının ardından Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Tekin, Vali Kemal Çeber'den kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da hazır bulundu.
Bakan Tekin, deprem bölgesindeki İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı'na katılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geçti. Toplantı, basına kapalı sürüyor.
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