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        Bakan Tekin Gaziantep'te temaslarda bulunuyor

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:29 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:50
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        Bakan Tekin Gaziantep'te temaslarda bulunuyor
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti.

        Bakan Tekin, Kilis'teki programlarının ardından Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Tekin, Vali Kemal Çeber'den kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da hazır bulundu.

        Bakan Tekin, deprem bölgesindeki İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı'na katılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geçti. Toplantı, basına kapalı sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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