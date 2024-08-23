Araban'da İmam Gazali Camisi'nin temeli atıldı

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, MHP Araban ilçe Başkanı Mustafa Sofuoğlu, İlçe Müftüsü Muhammed Ayyıldız, iş insanı Kenan Öztürmen ile diğer ilgililer katıldı.

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