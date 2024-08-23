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        Araban'da İmam Gazali Camisi'nin temeli atıldı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde İmam Gazali Camisi için temel atma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 14:02 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:02
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        Araban'da İmam Gazali Camisi'nin temeli atıldı
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde İmam Gazali Camisi için temel atma töreni düzenlendi.

        Hayırsever iş insanı Kenan Öztürkmen'in desteğiyle Fevzi Çakmak Mahallesinde yapılan caminin temeli, düzenlenen törende atıldı.

        Törene, Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, MHP Araban ilçe Başkanı Mustafa Sofuoğlu, İlçe Müftüsü Muhammed Ayyıldız, iş insanı Kenan Öztürmen ile diğer ilgililer katıldı.

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