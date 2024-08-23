Gaziantep'te tarladan yarım ton Antep fıstığı çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçesinde tarladan yarım ton Antep fıstığı çalan 2 zanlı suçüstü yakalandı.
Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçesinde tarladan yarım ton Antep fıstığı çalan 2 zanlı suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Nizip ve Karkamış ilçelerinde fıstık hırsızlıklarına yönelik denetimleri sürüyor.
Ekipler, 2 tarladan fıstık çalan M.K. ile A.B'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan şüphelilerin çaldığı 515 kilogram fıstık sahiplerine teslim edildi.
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