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        Gaziantep'te tarladan yarım ton Antep fıstığı çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

        Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçesinde tarladan yarım ton Antep fıstığı çalan 2 zanlı suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 15:56 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:56
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        Gaziantep'te tarladan yarım ton Antep fıstığı çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçesinde tarladan yarım ton Antep fıstığı çalan 2 zanlı suçüstü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Nizip ve Karkamış ilçelerinde fıstık hırsızlıklarına yönelik denetimleri sürüyor.

        Ekipler, 2 tarladan fıstık çalan M.K. ile A.B'yi suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan şüphelilerin çaldığı 515 kilogram fıstık sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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