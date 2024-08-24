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        Milli bilek güreşçiden 3 ayda 2 şampiyonluk

        OKAN COŞKUN - Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:41 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:41
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        Milli bilek güreşçiden 3 ayda 2 şampiyonluk
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        OKAN COŞKUN - Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları yaşadı.

        Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Ahmet, amcası Mahmut Kendirci'nin yönlendirmesiyle 11 yaşında bilek güreşiyle tanıştı. Branşında ilk müsabakasına 12 yaşında çıkan Ahmet, 13 yaşında katıldığı dünya şampiyonasında 3'üncülük elde etti.

        Bileğindeki sakatlık nedeniyle 14 yaşında bir süre yarışmalara katılamayan Ahmet, bu yıl üst üste şampiyonluklar kazandı.

        Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 5-15 Mayıs'ta düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kol ile 15-25 Ağustos'ta Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ise iki kolda altın kazanan Ahmet, iki organizasyonda da kürsünün ilk basamağına çıkmayı başardı.

        - "Bayrağımızı en tepede dalgalandırdım"

        Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, AA muhabirine, yenildiği maçlardan ders çıkardığını söyledi.

        Amcasının da eski bilek güreşçisi olduğunu anlatan Ahmet Efe, "En büyük hayalim dünya şampiyonu olmaktı. İstiklal Marşı'nı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak güzel." dedi.

        "Yenildiğim maçlardan ders çıkardım." ifadesini kullanan Ahmet Efe, "Dünya şampiyonasının ağır geçeceğini biliyordum ve ona yönelik antrenman yaptım. 3 ay içerisinde hem Avrupa Şampiyonası'nda birinci hem de Dünya Şampiyonasında bayrağımızı en tepede dalgalandırdım. Çok gururluyum." diye konuştu.

        Amca Mahmut Kendirci de uzun süredir verilen emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, "Parayla ölçülemeyecek kadar mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

        Okul Müdürü Abdullah Taşdemir de öğrencilere daha çok katkı verebilmek için çalıştıklarını anlattı.

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