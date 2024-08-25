Gaziantep'te otomobilin tırla çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
H.K. (55) yönetimindeki 43 ABZ 783 plakalı silobas dorse takılı tır ile Y.G. (49) idaresindeki 79 AJ 374 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolu Boğaziçi Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Hatice G. (48), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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