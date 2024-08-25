Gaziantep'te aranan hükümlü yakalandı
Gaziantep'te 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, "Kasten Yaralama" suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A'yı yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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