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        Gaziantep'te aranan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 13:00 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:00
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        Gaziantep'te aranan hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekipler, "Kasten Yaralama" suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A'yı yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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