Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Nizip'te çiftçilerle buluştu

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'te çiftçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 14:05 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Nizip'te çiftçilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'te çiftçilerle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nizip'te üretim yapan çiftçilerle bir araya Başkan Şahin sorunlarını ve taleplerini sahada dinledi.

        Burada, tarımsal verimliliği artırmak ve çiftçilerin üretim koşullarını iyileştirmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında mazot desteğinin öne çekilmesi ve üreticilerin ekim sezonunu daha planlı bir şekilde geçirmesiyle ilgili görüşmeler yapıldı.

        Açıklamada belediyenin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı çiftçilerin memnuniyet görüşlerine yer verildi.

        Çiftçi Abdülkadir Öztürk, "20 yıldır Zeytin ve Antep fıstığı üretiyorum. Başkanımız Fatma Şahin bugün köyümüzü ziyaret etti. Kendisinin tarım alanında bizlere birçok desteği bulunuyor. Bunlardan bazıları mazot ve gübre desteği. Kendisine yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden bu yana çiftçilere olan desteğini bizlerden hiç esirgemedi" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        102 yaşına bastı! Çılgın doğum günü kutlaması
        102 yaşına bastı! Çılgın doğum günü kutlaması
        Teoman'a sert tepki
        Teoman'a sert tepki
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        Rusya'dan peş peşe 'Durov' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kornea nakliyle 8 ayda 168 kişinin dünyası aydınlandı
        Gaziantep'te kornea nakliyle 8 ayda 168 kişinin dünyası aydınlandı
        Araban Kaymakamlığı'ndan 3 milyon liralık kırtasiye yardımı
        Araban Kaymakamlığı'ndan 3 milyon liralık kırtasiye yardımı
        Gaziantep'te fıstık bahçesi kavgasında bir kişi yaralandı
        Gaziantep'te fıstık bahçesi kavgasında bir kişi yaralandı
        GAÜN'de "Göç ve İstihdam" akademisi başladı
        GAÜN'de "Göç ve İstihdam" akademisi başladı
        AK Parti Gaziantep teşkilatı Ahlat'a 27 otobüsle katıldı
        AK Parti Gaziantep teşkilatı Ahlat'a 27 otobüsle katıldı
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü