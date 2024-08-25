Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Nizip'te çiftçilerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'te çiftçilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nizip'te üretim yapan çiftçilerle bir araya Başkan Şahin sorunlarını ve taleplerini sahada dinledi.

Burada, tarımsal verimliliği artırmak ve çiftçilerin üretim koşullarını iyileştirmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında mazot desteğinin öne çekilmesi ve üreticilerin ekim sezonunu daha planlı bir şekilde geçirmesiyle ilgili görüşmeler yapıldı.

Açıklamada belediyenin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı çiftçilerin memnuniyet görüşlerine yer verildi.