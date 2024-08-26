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        Gaziantep'te trafik denetimi yapıldı

        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 09:47 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:48
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        Gaziantep'te trafik denetimi yapıldı
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        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından kent genelinde trafik denetimi yaptı.

        964 araç, 130 traktör ve kamyonet sürücüsü denetlendiği uygulamada, 112 sürücüye 209 bin 778 bin lira idare trafik cezası yazılırken, 8 araç trafikten men edildi.

        Açıklamada, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca traktör kazalarının önlenmesi, can kayıplarının ve yaralanmaların en aza indirilmesi için trafik denetimlerine aralıksız devam edileceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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