Sefo Gaziantep'te konser verecek

Sanatçı Sefo, Gaziantepli hayranlarıyla buluşacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kültür sanat etkinlikleri kapsamında şarkıcı Sefo hayranlarıyla buluşacak.

Festivaller Parkında 28 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek konserle ilgili açıklamada, "Göz alıcı sahne şovlarıyla Gazi şehirlilere unutulmaz bir gece yaşatacak olan Sefo Konseri için geri sayım başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı’nın organize ettiği konser 28 Ağustos Çarşamba günü Festivaller Park’ında saat 20.30’da yapılacak. Sevilen şarkıcı Sefo, sevilen şarkıları başta olmak üzere geniş repertuvarıyla Gazi şehirlilerle yeniden bir araya gelecek." ifadelerine yer verildi.