Sektör ayçiçeği yağında tağşiş iddialarına karşı ek denetim istiyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yem sektöründe kullanılmak üzere Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen soya fasulyesinden elde edilen yağların karışım yağlarında kullanıldığı iddialarına ilişkin ek denetimler istediklerini bildirdi.

Kadooğlu, yazılı açıklamasında, yem üretiminde kullanılması gereken GDO'lu soya fasulyesi yağlarının bazı firmalar tarafından ayçiçeği yağlarına karıştırılarak ihraç edildiği yönündeki iddialar olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin rafine ayçiçeği yağı ihracatında dünya lideri olduğunu aktaran Kadooğlu, söz konusu iddiaların güçlü markaların tüketici gözündeki itibarını olumsuz etkileyecek adımlar olduğunu ifade etti. Bu iddialarla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Kadooğlu, şunları kaydetti: "İthal edilen ham maddenin yurt içinde işlenerek ihraç edilmesini sağlayan Dahilde İşleme Rejimi sayesinde Türkiye, dünya ayçiçeği yağı tohumu üretiminin yüzde 55'ini gerçekleştiren Rusya ve Ukrayna'dan daha fazla rafine yağ ihraç edebiliyor. Geniş tarım arazilerinde elde ettiği tohumları ham yağ olarak yurt dışına satan bu ülkelerden, bizi teknolojik üretim altyapımız ve bilgi birikimimiz ayrıştırıyor. Fakat Ticaret Bakanlığımızın yıllardan bu yana titizlikle yürüttüğü bu rejimin bazı kesimlerce suistimal edilmeye başlandığı ve rafine ayçiçeği yağı sektöründe bazı firmaların tağşiş yaptığı duyumlarını almaya başladık."

İddiaların araştırılmasını isteyen Kadooğlu, şöyle devam etti: "Girişimlerimizle uluslararası ticari bağlantılarımız geliştikçe bölgedeki markalarımız yurt dışında daha fazla bilinen ve talep gören bir hale geliyor. Tüm bu sorumlulukların bilinciyle GAİB tarafından Ticaret Bakanlığı Gümrükler Başmüdürlüğüne yazı yazılarak mevcut denetimlere ek olarak ihraç edilmek üzere limanlara sevk edilen konteynerlerden numune alınması ve bu yolla denetimlerin sıklaştırılması talep edildi. Bakanlığımızın bu konuda gereğini yapacağından hiç şüphemiz yok."