Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü
Gaziantep'in Araban ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Gaziantep-Araban kara yolu ilçe girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Duran Çelik'e (73) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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