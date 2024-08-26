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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü

        Gaziantep'in Araban ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:59 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:59
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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Gaziantep-Araban kara yolu ilçe girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Duran Çelik'e (73) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı olarak Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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