AK Parti Gaziantep teşkilatı Ahlat'a 27 otobüsle katıldı

AK Parti Gaziantep Teşkilatları Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü nedeniyle Ahlat'ta düzenlenen etkinliğe 27 otobüsle katıldı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 ilçeden 27 otobüsle Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü etkinliği için katılım sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Malazgirt Zaferi'nin tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu hatırlattı.

Sultan Alparslan'ın cesareti ve azmiyle bu zaferin kazanıldığına değinen Fedaioğlu, "Bu zafer, Anadolu'nun kapılarını bizlere sonsuza dek açmış, milletimizin varoluş mücadelesinde önemli bir adım olmuştur. Bizler de bu zaferin 953. yıl dönümünde il-ilçeler üç kademe teşkilat mensuplarımızın bulunduğu 27 otobüsümüz ile çoşku ve gururla kutlama yolculuğuna doğru çıktık." ifadelerine yer verdi.