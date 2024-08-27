Araban Kaymakamlığı'ndan 3 milyon liralık kırtasiye yardımı

Araban Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi 1500 aileye toplam 3 milyon liralık kırtasiye yardımı yapacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi olan 1500 aileye 2'şer bin lira kırtasiye yardımı yapılacak.

Başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını ifade edilen açıklamada, ödemelerin 26 Ağustos-2 Eylül'de gerçekleşeceği kaydedildi.