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        Araban Kaymakamlığı'ndan 3 milyon liralık kırtasiye yardımı

        Araban Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi 1500 aileye toplam 3 milyon liralık kırtasiye yardımı yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:50 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:50
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        Araban Kaymakamlığı'ndan 3 milyon liralık kırtasiye yardımı
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        Araban Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi 1500 aileye toplam 3 milyon liralık kırtasiye yardımı yapacak.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

        Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi olan 1500 aileye 2'şer bin lira kırtasiye yardımı yapılacak.

        Başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını ifade edilen açıklamada, ödemelerin 26 Ağustos-2 Eylül'de gerçekleşeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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