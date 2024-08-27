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        GAÜN 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezi açılıyor

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde yapımı tamamlanan 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezi, hizmete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:13 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:14
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        GAÜN 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezi açılıyor
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde yapımı tamamlanan 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezi, hizmete açılacak.

        5 bin 500 metrekarelik alana sahip, 4 katlı hastane, 29 Ağustos Perşembe günü açılıyor.

        Bodrum katında Radyoterapi Merkezi yer alan hastanenin zemin katında 50 kişilik kemoterapi koltuğu ve 5 kişilik özel kemoterapi koltuğuyla donatılmış Günübirlik Kemoterapi Merkezi yer alacak.

        Birinci ve ikinci katlarda kliniklerin yer alacağı hastane, palyatif bakım ünitesi de bulunacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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