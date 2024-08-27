GAÜN 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezi açılıyor
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde yapımı tamamlanan 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezi, hizmete açılacak.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde yapımı tamamlanan 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezi, hizmete açılacak.
5 bin 500 metrekarelik alana sahip, 4 katlı hastane, 29 Ağustos Perşembe günü açılıyor.
Bodrum katında Radyoterapi Merkezi yer alan hastanenin zemin katında 50 kişilik kemoterapi koltuğu ve 5 kişilik özel kemoterapi koltuğuyla donatılmış Günübirlik Kemoterapi Merkezi yer alacak.
Birinci ve ikinci katlarda kliniklerin yer alacağı hastane, palyatif bakım ünitesi de bulunacak.
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