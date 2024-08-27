Gaziantep'te "dünyanın en uzun kebabı" için rekor denemesi yapılacak

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında, 500 ustanın 2,5 kilometre uzunluğunda "dünyanın en uzun kebabı"nı hazırlayarak rekor denemesi yapacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği "GastroAntep Kültür Yolu Festivali" kentin mutfak kültürünü tanıtmanın yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Bu yıl "Sağlıklı Yaşam ve Gastronomi Ekonomisi" temasıyla 14-22 Eylül'de düzenlenecek festivalde, dünyaca ünlü 9 şefin katılımıyla workshoplar organize edilecek.