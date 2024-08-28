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        Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:18 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:20
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        Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Boğaziçi Mahallesi kavşağında Y.Y (26) idaresindeki 31 N 6217 plakalı motosiklet ile K.E idaresindeki 58 BB 521 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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