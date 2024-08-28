Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Boğaziçi Mahallesi kavşağında Y.Y (26) idaresindeki 31 N 6217 plakalı motosiklet ile K.E idaresindeki 58 BB 521 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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