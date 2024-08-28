Gaziantep'te manavın tüfekle üzerlerine ateş açtığı çocuklardan biri öldü
Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11 yaşındaki E.B.B. hayatını kaybetti.
Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11 yaşındaki E.B.B. hayatını kaybetti.
Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesinde manav M.T, akşam saatlerinde bir grup çocuğa tüfekle ateş açtı.
Saçmaların isabet ettiği 11 yaşındaki E.B.B, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli TIp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın zanlısı M.T, gözaltına alındı.
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