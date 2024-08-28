Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.
C.Y (56) idaresindeki 27 HK 467 plakalı otomobil, Nurdağı-Gaziantep karayolu Sakçagözü Mahallesi yakınlarında H.H'nin (29) kullandığı 63 MC 5127 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan henüz kimliği tespit edilemeyen bir bebek yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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