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        Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 13:21 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:38
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        Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

        C.Y (56) idaresindeki 27 HK 467 plakalı otomobil, Nurdağı-Gaziantep karayolu Sakçagözü Mahallesi yakınlarında H.H'nin (29) kullandığı 63 MC 5127 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan henüz kimliği tespit edilemeyen bir bebek yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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