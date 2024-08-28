Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan henüz kimliği tespit edilemeyen bir bebek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

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