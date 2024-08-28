GÜNCELLEME - Gaziantep'te manavın tüfekle üzerlerine ateş açtığı çocuklardan biri öldü

Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11 yaşındaki E.B.B. hayatını kaybetti.

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