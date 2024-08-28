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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te manavın tüfekle üzerlerine ateş açtığı çocuklardan biri öldü

        Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11 yaşındaki E.B.B. hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:29
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te manavın tüfekle üzerlerine ateş açtığı çocuklardan biri öldü
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        Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11 yaşındaki E.B.B. hayatını kaybetti.

        Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesinde manav M.T, akşam saatlerinde bir grup çocuğa tüfekle ateş açtı.

        Saçmaların isabet ettiği 11 yaşındaki E.B.B, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

        Yeşilkent Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından E.B.B'nin cenazesi toprağa verildi.

        Gözaltına alınan zanlı M.T. (62) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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