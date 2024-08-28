Gaziantep'te fabrikada çalışırken kafasına direk düşen kişi öldü
Gaziantep'in Nizip ilçesinde fabrikada çalışırken kafasına direk düşen kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde fabrikada çalışırken kafasına direk düşen kişi hayatını kaybetti.
Sekili Mahallesi D-400 kara yolundaki bir bulgur fabrikasında çalışan yabancı uyruklu Z.R'nin üzerine direk düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kafasından yaralanan Z.R'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Z.R'nin cenazesi otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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